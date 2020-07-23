Россия объявила в международный розыск молдавского бизнесмена

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23.07.2020, 18:53, Новости дня

Российское Министерство внутренних дел объявило в международный розыск молдавского предпринимателя Ренато Усатого по уголовному делу об организации преступного сообщества, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие объявило Ренато Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе суда пояснили, что следствие запросило заочный арест Усатого, этот вопрос планируется рассмотреть 21 июля.

МВД РФ предъявило заочное обвинение Усатому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, ему предъявлено заочное обвинение.





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