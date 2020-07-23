 

Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям

23.07.2020, 18:25, Новости дня

23 июля Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под 7,25%. Об этом  сообщил финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив на своей странице в Facebook.

Совокупный спрос на украинские бумаги с погашением в марте 2033 года составил $6,3 млрд. 

Спроба номер два випустити єврооблігації виявилася навіть трохи успішнішою – отримали більше коштів, ставка навіть…

Posted by Mykhaylo Demkiv on Neljapäev, 23. juuli 2020

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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