Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям

23.07.2020, 18:25, Новости дня

23 июля Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под 7,25%. Об этом сообщил финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив на своей странице в Facebook.

Совокупный спрос на украинские бумаги с погашением в марте 2033 года составил $6,3 млрд.

Спроба номер два випустити єврооблігації виявилася навіть трохи успішнішою – отримали більше коштів, ставка навіть… Posted by Mykhaylo Demkiv on Neljapäev, 23. juuli 2020

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.