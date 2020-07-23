Эксперт: Многодневное голосование кратно увеличивает число наблюдателей

23.07.2020, 18:08, Новости дня

«Теперь количество наблюдателей увеличивается кратно с учетом числа дней голосования. Это верное решение, направленное на серьезное развитие системы общественного контроля», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.

Лукаш отметил, что в организационно-правовом аспекте принятых Госдумой в законодательство о выборах новелл важны два момента.

«Первое – если ранее кандидат, партия, общественные палаты могли направить на один участок не более двух наблюдателей, то теперь их количество увеличивается кратно с учетом числа дней голосования. Это верное решение, направленное на серьезное развитие системы общественного контроля, которое в совокупности с регламентацией вопросов контроля сохранности бюллетеней, их хранения в сейф-пакетах, позволяет обеспечить профилактику нарушений», – сказал эксперт.

Вторым обоснованным изменением он назвал тот факт, что теперь наблюдателями могут быть лица, территориально имеющие регистрацию по месту организации выборов, референдумов.

«Новелла направлена на пресечение практики использования «групп давления» из других регионов. Обе новации позволят обеспечить прозрачность процедур голосования и системный общественный контроль, с другой стороны – защитить юридическую чистоту выборов, предотвратив влияние недобросовестных «технологов» и манипуляторов на электоральные процессы», – сказал Лукаш.

По его словам, важно и то, что в голосовании, которое продлится не более трех дней, не предполагается участие по открепительным удостоверениям или досрочное проведение.

«Предусмотрено решение вопросов использования дополнительных возможностей для голосующих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и доступного транспортного сообщения. Полагаю значимым и то, что теперь незамедлительно будут рассматриваться споры о неточностях в списках избирателей и участников референдума», – сообщил эксперт.

В то же время директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко указал, что значение и статус избирательных комиссий субъектов Российской Федерации благодаря закону «в значительной мере повышаются», так как принятие окончательного решения по вопросу о голосовании в течение трех дней отдано на уровень избирательных комиссий регионов.

«Кроме того, изменения в законодательство о выборах способствуют развитию системы общественного наблюдения в субъектах РФ и муниципалитетах. Например, политические партии должны будут более активно участвовать в избирательном процессе, когда тех или иных представителей, которые не выполняют свои функции, могут заменить. Также партии теперь будут более заинтересованы в эффективной работе избирательных комиссий и общественного наблюдения», – сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас система видеофиксации применяется на все большем количестве участков, а при многодневном голосовании это приобретает еще большее значение для обеспечения сохранности бюллетеней и более качественного контроля за процессом.

«Оппозиция заявляет, что после принятия закона у страны отняли выборы, эта критика обусловлена тем, что в течение нескольких лет подряд они проигрывают в ходе избирательных кампаний, идут вразрез с мнением большинства людей. Результаты их работы видны лишь в информационном пространстве, где они более активны, чем в политическом процессе. Нападки на нововведения лишь подтверждают – они, к сожалению, утратили опору и поддержку у российского населения», – заметил Розенко.

Он добавил, что многодневное голосование в период пандемии коронавируса применялось во множестве стран.

«Но тут единого трафарета нет, каждое государство самостоятельно принимает решение, насколько те или иные механизмы будут эффективны и значимы», – подытожил эксперт.

Во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Совфед выразил намерение поддержать законопроект. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК.

В Кремле заявили об эффективности многодневного голосования.