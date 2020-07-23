Мировые рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику

23.07.2020, 17:50, Новости дня

Мировые рынки в четверг демонстрируют преимущественно позитивную динамику, несмотря на рост числа случаев заражения COVID-19 и напряженность в отношениях между США и Китаем.

Азиатские рынки завершили торги со смешанными результатами: гонконгский индекс Hang Seng закрылся повышением на 0,8 процента, а шанхайский Composite – снижением на 0,2 процента.

Сиднейский индекс S&P/ASX вырос на 0,3 процента, сеульский KOSPI опустился на 0,5 процента, тайваньский TSEC потерял 0,4 процента, а мумбайский Sensex прибавил 0,7 процента.

Токийская биржа в четверг и пятницу закрыта в связи с национальным праздником.

В Европе к середине торгов картина сложилась значительно более позитивная: лондонский индекс FTSE вырос на 0,5 процента, парижский CAC-40 – на 0,4 процента, а франкфуртский DAX – на 0,5 процента.

На нефтяных рынках ситуация по-прежнему сложная. Американская сырая нефть опустилась на 0,2 процента до 41,80 доллара за баррель, а эталонная Brent также потеряла 0,2 процента и торгуется по 44,19 доллара за баррель.

Фьючерсы на американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ в преддверии открытия торгов на Уолл-стрит демонстрируют рост.