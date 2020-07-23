В Ростовской области решили реконструировать очистные сооружения

23.07.2020, 16:30, Новости дня

Правительство Ростовской области планирует за два года потратить на реконструкцию очистных сооружений 2,5 млрд рублей, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе межрегиональной конференции по сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона.

«У нас в Ростовской области реализуется ряд мер по нормализации ситуации с водными ресурсами, реконструкцию донского магистрального канала, модернизацию систем мелиорации только за последние пять лет вложено свыше 5,5 млрд рублей. Ведется строительство и реконструкция очистных сооружений. На эти цели в 2020 – 2021 году мы запланировали направить 2,5 млрд рублей», – цитирует губернатора ТАСС.

По словам Голубева, за последние пять лет на территории региона расчистили 60 км русел малых рек. «Мы также вкладываем средства и в восстановление водных биоресурсов и за пятилетку на развитие рыбохозяйственного комплекса направлено почти 400 млн рублей. За пасы особо ценных рыб за этот период по оценкам специалистов выросли примерно в 2,5 раза», – подчеркнул он.

Ранее первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров сообщал, что при реализации мероприятий по расчистке водных объектов в условиях низкой водности последних лет отмечается зарастание рек водной растительностью, в том числе камышом. Для того, чтобы максимально сохранить экологическое состояние водных объектов после расчистки, с научным сообществом проработали вопрос о применении биомелиорации с использованием растительноядных видов рыб на расчищенных участках.

Причиной рекордно низкого наполнения Цимлянского водохранилища за всю историю его эксплуатации стало маловодье, сообщил заместитель руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

«В текущем году наполнение Цимлянского водохранилища было минимальным за весь период его эксплуатации», – сказал Никаноров.

В свою очередь заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров напомнил, что по пессимистическим прогнозам ученых-климатологов, дефицит пресной воды в близкой перспективе грозит не только засушливым, но обеспеченным водными ресурсами регионам. Это, по словам, Никанорова, связано не только с увеличением расходования пресной воды, но и с всевозрастающим загрязнением гидросферы.

Как отметил Никаноров, многие регионы, в частности Волжский, уже прошли цикл маловодных лет, но на Дону он еще продолжается. «Сокращение речного стока приводило и приводит к ухудшению качества воды, осложнению эпидемиологической обстановки, сокращению площади естественных нерестилищ, нарушению условий миграции проходных и полупроходных рыб», – отметил Никаноров.

В апреле сообщалось, что на расчистку Цимлянского водохранилища, которая пройдет в 2020-2023 годах, выделены 33 млн рублей в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время для восстановления максимального запаса воды в водохранилище принято решение о сохранении минимально допустимого пропуска в нижний бьеф Цимлянского гидроузла расходом 180 куб. метров в секунду.