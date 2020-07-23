 

Блогершу Клаву Коку задержали в Москве в день рождения

23.07.2020, 16:30, Новости дня

Видеоблогер и певица Клава Кока заявила, что была задержана в Москве во время празднования своего дня рождения. Девушка засняла на видео фрагменты задержания.

Причину задержания она не уточнила, обмолвившись лишь, что в этот день она оказалась в отделении, передает Рен ТВ.

На опубликованных кадрах можно увидеть ее и полицейских на крыше здания. Также блогер сняла видео из отдела полиции.

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Публикация от КЛАВА КОКА | BLACK STAR (@klavacoca) 23 Июл 2020 в 1:28 PDT

 

«У нас сейчас Клава Кока едет в отделение в свой собственный день рождения. Все норм. Хорошо, что они любят трек «Покинула чат», – поделилась девушка.





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