Полтавский угонщик отпустил заложника и скрылся в лесу

23.07.2020, 16:05, Новости дня

Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает “Суспільне”.

Заложника подозреваемый отпустил.

“По состоянию на 15.00 правоохранители проверяли все машины, которые едут по дороге Большие Сорочинцы – Миргород. У всех путешественников проверяют документы, багажники автомобилей открывают”, – отмечает “Суспільне”.

Позже эту информацию подтвердила в Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.

“Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию. Заложник освобожден. Он невредим”, – говорится в сообщении.

Полиция открыла по факту сегодняшних событий уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.

ОНОВЛЕНО:Зловмисник посеред дороги покинув авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперацію по затриманню… Posted by Національна поліція України on Neljapäev, 23. juuli 2020

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 (“Богдан”), на котором он направился в сторону Киева.

По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, – ветеран АТО Роман Скрипник, который был осужден за хранение и сбыт наркотиков.