 

Пушков назвал цель британского доклада о российском «вмешательстве»

23.07.2020, 15:48, Новости дня

Доклад британских депутатов о якобы «вмешательстве» РФ во внутренние дела Соединенного Королевства необходим для поддержания антироссийской паранойи в мире, уверен сенатор Алексей Пушков.

«Я считаю, что этот доклад британский нацелен на поддержание антироссийской паранойи. Что обосновывает политику враждебности по отношению к России, создает некую ложную, но тем не менее активную повестку дня. Я думаю, этот доклад будет забыт очень скоро, потому что его место на помойке», – приводит слова Пушкова РИА «Новости».

По его словам, в докладе нет доказательств вмешательства РФ в дела Британии, это не имеет значения, так как задача доклада не в том, чтобы «что-то доказать на длительную перспективу».

«Во-первых, [Британии] важен сам процесс, и, во-вторых, надо доказать что-то на короткую перспективу для того, чтобы достичь определенной политической цели», – сообщил сенатор.

Напомним, комитет британского парламента заявил, что не нашел свидетельств того, что РФ пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Вместе с тем он призвал усиливать давление на Россию.

В Кремле заявили, что доклад полностью оправдал негативные ожидания от него.





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