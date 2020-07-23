 

Евродепутаты оказались недовольны согласованным лидерами стран ЕС планом бюджета

23.07.2020, 15:48, Новости дня

Большинство депутатов Европарламента оказались недовольны многолетним бюджетным планом, согласованном лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе, говорится в заявлении ЕП.

«В ходе дебатов с председателями Евросовета и Еврокомиссии сделка по фонду восстановления (экономики после пандемии коронавируса) была квалифицирована многими депутатами Европарламента как историческая, поскольку впервые государства-члены согласились выпустить совместные долговые обязательства на сумму 750 млрд евро. Однако большинство из них выразили недовольство сокращениями (расходов) в многолетнем бюджете», – передает ТАСС заявление ЕП.

Председатель главной партии ЕП – Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что в Европарламенте «не готовы проглотить эту пилюлю».

Во вторник главы государств и правительств ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы, а также по фонду восстановления экономики после коронавируса. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о сложностях, которые возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета.





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