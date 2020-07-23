 

Румыния сопроводила российские Ту-22М3 над Черным морем

23.07.2020, 14:08, Новости дня

ВВС Румынии поднимали в воздух истребители для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового полета над Черным морем, информирует Минобороны России.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 … выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

Как отмечают в Минобороны, летчики Дальней авиации РФ регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Всегда – «в строгом соответствии с международными правилами», указано в релизе.

Напомним, 21 мая представитель министерства национальной обороны Румынии Константин Спыну сообщил, что российские бомбардировщики Ту-22М3 сопровождались самолетами стран НАТО над Черным морем.





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