 

Кремль не согласился с негативной оценкой новаций в природоохранном законодательстве

23.07.2020, 14:08, Новости дня

В Кремле не согласны с мнением, что последние новации в природоохранном законодательстве уменьшат полномочия ведомств, которые занимаются этими вопросами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не видят, наоборот все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс своих полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима… В достаточной степени этими полномочиями наделены все природоохранные ведомства, абсолютно, не верно говорить, что каким-то образом будет понижен уровень этих полномочий», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он заявил, что в Кремле не согласны и с мнением о снижении влияния общественности.

«Защита Байкала, защита природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом, но, вместе с тем, этот незыблемый приоритет не должен и не может быть препятствием для экономического развития страны. Как раз здесь речь идет о золотой середине, которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность и экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры. Все необходимые нюансы в законопроекте экспертно проработаны», – подчеркнул Песков.

В июне президент Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны.

Эколог Руслан Губайдуллин сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что произошедшая в Норильске экологическая катастрофа подтвердила необходимость принятия поправки к Конституции об обеспечении единой госполитики в области охраны окружающей среды.

Одна из поправок в Конституцию закрепила в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. В перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».





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