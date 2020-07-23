 

Мы нужны Германии – Ващиковский объяснил, почему поляки болели меньше, а денег от ЕС получили больше

23.07.2020, 13:25, Новости дня

Польша — одна из наименее пострадавших стран от коронавируса в Европе, тем не менее эта страна получила щедрую финансовую помощь от ЕС — 124 миллиардов евро не считая кредитов. По мнению экс-министра иностранных дел Витольда Ващиковского, об этом позаботилась Германия, для которой польский рынок — один из важнейших, пишет TVP.


Reuters

Польша — одна из тех стран Европейского союза, которая наименее пострадала от пандемии коронавируса, как с точки зрения заболеваемости, так и в плане экономики. Несмотря на это, она стала одним из главных бенефициаров только что принятого бюджета Европейского союза и Фонда восстановления. В соответствии с договоренностями, Варшава получит поддержку в размере 124 миллиардов евро и кредиты в размере €36 млрд. Союзниками Польши в ходе переговоров выступили страны Вышеградской группы, а также Словения, Латвия и Португалия, пишет TVP. 

«Факт того, что Польша получит такую сумму денег, обусловлен двумя факторами, которые содержатся в договорах. Это алгоритмы, которые говорят о населении. Мы являемся крупнейшей страной среди тех, которые после внесения взноса имеют право получить компенсацию за участие в общем рынке, а также, учитывая уровень ВВП. К этому можно добавить успешность ведения переговоров нашей делегацией», — рассказывает в беседе с TVP бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский. «Самым сильным государствам ЕС, особенно Германии, нужна сильная экономика в нашей стране и во всем Европейском союзе. Они заботятся среди прочего о рынках сбыта для своих товаров», — добавляет он. 

В интервью TVP Ващиковский рассказывает, что Германия хочет, чтобы европейская экономика была здоровой, потому что экономика Германии ориентирована на экспорт. Может показаться, что Германия теряет на членстве в Евросоюзе. «Но несмотря на то, что она вносит большой вклад, она в шесть раз больше выигрывают от участия в общем рынке», — объясняет он.

Германия и Франция хотят, чтобы европейские страны быстро восстановились после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, потому что единый рынок приносит им огромную прибыль. Величина торгового оборота Германии с Польшей выше, чем с Россией, со всеми странами Вышеградской группы, и наконец, чем с Францией, отметил Ващиковский.





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