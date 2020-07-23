Китай отправил первую миссию на Марс

23.07.2020, 13:24, Новости дня

Беспилотный космический корабль в четверг отправился путешествие к Марсу длительностью несколько месяцев, положив начало одной из самых амбициозных космических экспедиций Китая на данный момент.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» поднялась в воздух под ликование сотен людей, собравшихся на пляжах вдоль побережья, чтобы стать свидетелями этого события.

Ожидается, что «Тяньвэнь-1» (название переводится с китайского как «Вопросы к небу») приблизится к Красной планете в феврале.

Когда космический аппарат достигнет марсианской орбиты, от него отделится зонд, который совершит посадку в районе марсианской равнины Утопия.

Зонд выпустит маленький марсоход на солнечных батареях, который будет исследовать поверхность планеты по крайней мере три месяца.

Успешная посадка сделает Китай второй страной, доставившей космический аппарат на марсианскую поверхность. Для сравнения, США посадили уже восемь зондов с 1976 года.