Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа

23.07.2020, 13:24, Новости дня

Мэр Портленда Тед Уилер пострадал от применения слезоточивого газа, когда в ночь на четверг присоединился к демонстрантам, протестовавшим против расовой несправедливости и жестокости полиции.

Приехав к месту протестов, Уилер подвергся насмешкам со стороны некоторых демонстрантов, заявивших, что он должен был приложить больше усилий для защиты жителей Портленда.

Тем не менее, когда он стоял у Центра юстиции Портленда, Уилер сам подвергся воздействию слезоточивого газа. На видео можно заметить, как он кашляет.