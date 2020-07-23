В Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева

23.07.2020, 13:16, Новости дня

Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, информирует пресс-служба цирка.

«Во время ремонтно-строительных работ на манеже Большого Московского цирка были обнаружены две металлические пластины, каждая из которых толщиной 7 миллиметров. Пластины, о существовании которых сотрудники цирка не догадывались более 40 лет, были вмонтированы в деревянные перила. В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод – конструкции были изготовлены как элемент защиты. В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой», – передает РИА «Новости» сообщение цирка.

Как отметили в пресс-службе, при жизни Леонид Брежнев очень любил цирк, и именно благодаря ему он был достроен.

«Начавшееся в 1964 году строительство затянулось. Виновными в задержке признали завод «Знамя труда», который вовремя не поставил панели кровли купола. Неизвестно, когда завершилось бы строительство, если бы однажды мимо цирка не проезжал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он поинтересовался, что это за долгострой. Ему объяснили, что строится цирк, но финансирования не хватает. Брежнев распорядился найти деньги, и в рекордные сроки здание ввели в эксплуатацию», – сообщили в цирке.

Как добавили в пресс-службе, специально для машины Брежнева был построен подземный гараж, откуда в правительственную ложу можно было подняться на специальном лифте, таким образом Брежнев, минуя фойе и посторонние взгляды, беспрепятственно попадал в зал на представление.