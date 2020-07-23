 

Число звонков от телефонных мошенников прошедшей весной утроилось

23.07.2020, 13:08, Новости дня

В период с марта по май 2020 года число мошеннических звонков от якобы сотрудников финансовых организаций увеличилось на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка РФ Артем Сычев.

«За период пандемии, март-май месяц, количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось порядка на 300%. Это безумное количество звонков», – цитирует Сычева РИА «Новости».

По его словам, некоторым мошенникам удалось осуществить задуманное.

«Мошенники активно осуществляли операции без согласия истинного владельца средств. Таких операций за период пандемии было порядка 165 тысяч. Сумма этих операций составила порядка 1,5 млрд рублей. Но если же говорить по сравнению с предыдущим годом, можно сказать, что роста мошенничества тут совершенно точно не было», – указал он.

Ранее Роскачество сообщило, что в онлайн-лотереях сильно увеличилась активность мошенников, они пользуются рассылкой на электронную почту, СМС, сообщениями в мессенджерах, пытаясь замаскироваться под сообщения о выигрыше в лотерею.





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