Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году

23.07.2020, 13:06, Новости дня

Японская компания Mitsubishi в ближайшее время может приостановить работу главной производственной площадки в Гифу.

В свою очередь, на данном предприятии осуществляется выпуск внедорожников Mitsubishi Pajero. Эксперты указали, что если данное решение будет применено, то в течение ближайших трех лет завод не продолжит функционировать. Уже к понедельнику будет принято окончательное решение относительно работы предприятия и озвучат дальнейший план действия.

На предприятии также осуществляется выпуск моделей Delica D5 и Outlander, которые в дальнейшем начнут производить на других заводах японской марки. Напомним, несколько ранее продемонстрировали шпионские снимки новой версии кроссовера Outlander, который обнаружили на тестах.