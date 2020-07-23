 

Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году

23.07.2020, 13:06, Новости дня

Японская компания Mitsubishi в ближайшее время может приостановить работу главной производственной площадки в Гифу.

В свою очередь, на данном предприятии осуществляется выпуск внедорожников Mitsubishi Pajero. Эксперты указали, что если данное решение будет применено, то в течение ближайших трех лет завод не продолжит функционировать. Уже к понедельнику будет принято окончательное решение относительно работы предприятия и озвучат дальнейший план действия.

На предприятии также осуществляется выпуск моделей Delica D5 и Outlander, которые в дальнейшем начнут производить на других заводах японской марки. Напомним, несколько ранее продемонстрировали шпионские снимки новой версии кроссовера Outlander, который обнаружили на тестах.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Грузовой терминал аэропорта Борисполь собираются строить осенью

29.05 / Газзаев: Люди соскучились по зрелищам, по театру и особенно по футболу

17.07 / Стипендии в РФ предложили повысить до уровня МРОТ

20.06 / Говорить о возвращении жесткого карантина по всей Украине преждевременно

20.06 / Украина в ожидании – оштрафуют ли Зеленского и арестуют ли Порошенко

26.05 / Глава Минкомсвязи назвал цель электронного паспорта

29.05 / Фрегат «Адмирал Григорович» отразил нападение «пиратов» в Индийском океане

27.06 / В Голливуде начали работу над медицинской драмой о коронавирусе

01.07 / На голосовании по Конституции обработано 30% голосов

29.05 / Россия официально признала угрозой возрождение нацизма и фашизма за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска