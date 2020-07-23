 

Активная утечка метана с морского дна впервые была обнаружена в Антарктиде

23.07.2020, 13:06, Новости дня

Группа специалистов подтвердила наличие утечки метана с морского дна в районе Антарктики. Экспертами также были зафиксированы высокие показатели метана в воздухе над проливом Макмердо, который расположен в море Росса.

По словам ученых, если температура воды над скопившимся на морском дне метаном повысится, его можно будет растопить. Как сообщает vevby.ru, главной целью специалистов является обнаружение причины, которая вызвала высвобождение метана. Пока эксперты не могут сказать, когда у них появится возможность отправиться в море Росса для новых исследований.

Известно, что высвобождающийся в море метан поедается особыми бактериями. Они не дают ему подняться до поверхности и попасть в атмосферу. В проливе Макмердо таких микроорганизмов учеными выявлено не было. Эксперты обеспокоены тем, что мощный выброс утечки в будущем может обесценить усилия человечества по достижению и сохранению температурного баланса.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Алиев потребовал наступательной дипломатии вместо бессмысленных переговоров

29.05 / Рубль подешевел к доллару и евро

17.06 / Минфин США ввел санкции против лиц, наживающихся на переселении сирийцев

30.05 / В Италии захотели учредить праздник в благодарность России

10.06 / Ученый в США предложил РФ объединить данные о замерах глубины Марианской впадины

16.06 / Южноуральцы смогут принять участие в акции “Сад памяти”, не выходя из дома

18.06 / Tecno Spark Power 2: недорогой смартфон с 7-дюймовым дисплеем

21.07 / Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль

06.07 / Россияне назвали желаемую «посткоронавирусную» зарплату

12.07 / В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска