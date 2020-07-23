Активная утечка метана с морского дна впервые была обнаружена в Антарктиде

23.07.2020, 13:06, Новости дня

Группа специалистов подтвердила наличие утечки метана с морского дна в районе Антарктики. Экспертами также были зафиксированы высокие показатели метана в воздухе над проливом Макмердо, который расположен в море Росса.

По словам ученых, если температура воды над скопившимся на морском дне метаном повысится, его можно будет растопить. Как сообщает vevby.ru, главной целью специалистов является обнаружение причины, которая вызвала высвобождение метана. Пока эксперты не могут сказать, когда у них появится возможность отправиться в море Росса для новых исследований.

Известно, что высвобождающийся в море метан поедается особыми бактериями. Они не дают ему подняться до поверхности и попасть в атмосферу. В проливе Макмердо таких микроорганизмов учеными выявлено не было. Эксперты обеспокоены тем, что мощный выброс утечки в будущем может обесценить усилия человечества по достижению и сохранению температурного баланса.