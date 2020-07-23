Захвативший главу угрозыска Полтавской области в заложники выдвинул требования

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23.07.2020, 12:53, Новости дня

Захвативший в заложники главу управления уголовного розыска Полтавской области мужчина потребовал, чтобы его освободили от уголовной ответственности, сообщил пресс-секретарь нацполиции Полтавской области Роман Гришин.

«Основное его требование – избежание уголовной ответственности. И, конечно, лицо не хочет в места наказаний. И хочет избежать уголовной ответственности любым способом», – сказал Гришин в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Захватчик – местный житель, он неоднократно попадал в поле зрения полиции, отметил Гришин.

«У него уже есть судимости за совершение имущественных преступлений, а также за хранение наркотических веществ», – сказал пресс-секретарь.

Напомним, захвативший заложника в Полтаве мужчина выехал в сторону Киева, его сопровождает полиция. Автомобиль движется проселочными дорогами, за рулем машины находится правоохранитель.

Мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов.





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