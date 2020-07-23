 

В Киеве сообщили о минировании машины возле ТЦ “Метрополис”

23.07.2020, 12:42, Новости дня

Сообщество dtpkievua в Instagram 23 июля сообщило о том, что в столичном районе Оболонь полиция проверяет информацию о минировании автомобиля Audi.

По данным паблика, на месте работают правоохранители и взрывотехники.

Полиция оцепила территорию возле торгового центра “Метрополис”, рядом с которым припаркован автомобиль.

На опубликованном видео запечатлено, как один из правоохранителей проводит осмотр машины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В #Киев на #Оболонь “#заминировали” автомобиль #audi На месте #полиция и #взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 23 Июл 2020 в 1:18 PDT

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Болтон рассказал о планах Трампа выйти из НАТО

23.07 / Берлин ответил Вашингтону на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

07.06 / На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции

06.07 / Le Figaro – евротур отменяется — Брюссель наказал американцев за провал Трампа в борьбе с COVID-19

02.07 / Путин поддержал идею присвоить почетные звания Город трудовой доблести 20 городам

21.05 / Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел для завершения госиспытаний в Балтийское море

29.06 / Иран выдал ордер на арест Трампа

02.06 / Лукашенко заверил – устроить майдан в его стране у «ветродуев» не получится

14.06 / Путин сказал, в чем сила России

08.06 / Глава Ингушетии поблагодарил московских врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска