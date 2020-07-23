В Киеве сообщили о минировании машины возле ТЦ “Метрополис”
23.07.2020, 12:42, Новости дня
Сообщество dtpkievua в Instagram 23 июля сообщило о том, что в столичном районе Оболонь полиция проверяет информацию о минировании автомобиля Audi.
По данным паблика, на месте работают правоохранители и взрывотехники.
Полиция оцепила территорию возле торгового центра “Метрополис”, рядом с которым припаркован автомобиль.
На опубликованном видео запечатлено, как один из правоохранителей проводит осмотр машины.
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В #Киев на #Оболонь “#заминировали” автомобиль #audi На месте #полиция и #взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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