В Киеве сообщили о минировании машины возле ТЦ “Метрополис”

23.07.2020, 12:42, Новости дня

Сообщество dtpkievua в Instagram 23 июля сообщило о том, что в столичном районе Оболонь полиция проверяет информацию о минировании автомобиля Audi.

По данным паблика, на месте работают правоохранители и взрывотехники.

Полиция оцепила территорию возле торгового центра “Метрополис”, рядом с которым припаркован автомобиль.

На опубликованном видео запечатлено, как один из правоохранителей проводит осмотр машины.

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В #Киев на #Оболонь “#заминировали” автомобиль #audi На месте #полиция и #взрывотехники. Территория возле ТЦ Метрополис оцеплена

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 23 Июл 2020 в 1:18 PDT