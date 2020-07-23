“Какую цены мы заплатим Путину?” В соцсетях обсуждают договоренность о прекращении огня на Донбассе

23.07.2020, 12:42, Новости дня

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

“Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркнули в ОП.

Сьогодні, 22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у… Posted by Офіс Президента України on Kolmapäev, 22. juuli 2020

“ГОРДОН” приводит мнения пользователей социальных сетей об этой договоренности.

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо считает объявление перемирия радостной новостью.

“Наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер по прекращению огня. Запрет касается разведывательно-диверсионной деятельности, наступательных операций, использования беспилотников, снайперского и любого другого огня, размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах и так далее. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа”, – прокомментировал он сообщение Офиса президента.

❗️Есть радостная новость от Трехсторонней контактной группы: наконец-то согласовали и подписали пакет дополнительных мер… Posted by Сергей Сивохо on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Политолог Сергей Таран уверен, что главный вопрос в связи с объявлением режима прекращения огня – “какую цену Украина заплатит за очередное обещание от [президента РФ Владимира] Путина прекратить боевые действия”.

“Все предыдущие “прекращения огня” заканчивались не “миром”, а политическими и военными потерями”, – подчеркнул он.

Журналист, участник переговоров в контактной группе Денис Казанский заявил, что к новому перемирию относится скептически.

“Подобных “окончательных” перемирий было подписано уже примерно 100500 и все – с известным результатом. Например, предыдущее “всеобъемлющее и бессрочное” прекращение огня [вступило в силу] год назад – с полуночи 21 июля 2019 года”, – отметил Казанский.

Будни ТКГВчера военным удалось согласовать очередное «полное и всеобъемлющее» прекращение огня. Такие переговоры,… Posted by Денис Казанский on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что новое перемирие долго не продержится.

“Причина? Как и раньше нет реального наказания за невыполнение взятых на себя обязательств. Следовательно, российские оккупанты будут стрелять и дальше, обвиняя ВСУ”, – написал он.

Боюсь бути тим,хто приносить неприємні звістки,але і це чергове «припинення вогню» довго не триватиме. Причина?Як і раніше нема реального покарання за недотримання взятих на себе зобов‘язань. Відтак, російські окупанти стрілятимуть і далі, звунувачуючи ЗСУ https://t.co/KL1OUTefXV

— Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) July 22, 2020

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза также высказал предположение, что перемирие будет недолгим.

“Оно может закончится через час, через 10, через сутки или неделю, но, к сожалению, по нам будут стрелять. Причина в том, что мир не входит в планы Путина. Ему нужна постоянная дестабилизация ситуации в Украине и война – один из факторов, который помогает ему этого достигать”, – считает экс-депутат.