 

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок ко второй волне коронавируса

23.07.2020, 12:30, Новости дня

Специалисты пока не наблюдают предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На вопрос [будет ли вторая волна], ответ смогут дать ученые, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого. Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что, если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится», – передает ТАСС слова Мишустина в эфире канала «Россия-24».

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 8 тыс. 277 человек.

Всего в стране выявлено 795 тыс. 38 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 892 летальных исхода, выздоровели 580 тыс. 330 человек.

Накануне, 22 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5862. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 14. 





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