 

Мужчина выстрелил из газового пистолета в женщину с ребенком в Подмосковье

23.07.2020, 12:30, Новости дня

В Подмосковье неизвестный мужчина выстрелил из газового пистолета в женщину с ребенком, девочка получила химические ожоги лица и шеи, по этой информации региональное ГСУ СК начало проверку.

Инцидент произошел в поселке Нахабино Красногорского городского округа, неизвестный в ходе конфликта с женщиной, гуляющей с годовалым ребенком, выстрелил из газового пистолета в сторону последней, сообщили СМИ.

«В результате чего девочке были причинены химические ожоги лица, шеи и верхних конечностей. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. По данной информации СМИ следственным отделом по Красногорску ГСУ СК РФ по Московской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, устанавливается личность стрелявшего.

Ранее в Москве водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пистолета, инцидент произошел на Щелковском шоссе.





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