Врач объяснил, почему нельзя бросать в бассейн пьяных товарищей

23.07.2020, 12:16, Новости дня

Причиной смерти человека, которого пьяным сбросили в бассейн, может стать как утрата навыка плаванья, так потеря сознания или остановка сердца, сообщил газете ВЗГЛЯД терапевт, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

В Ямало-Ненецком округе трое мужчин отдыхали в сауне и распивали алкоголь. Двое из них посчитали, что третий приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, поэтому бросили его в бассейн. В результате товарищ утонул. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Совершенно очевидно, что если человека в состоянии алкогольного опьянения сбросить в бассейн, то это может подвергнуть его жизнь угрозе. Потому что даже если он умеет плавать, то этот навык может быть угнетен. Соответственно, если плавать не умеет – риски захлебнуться еще выше», – говорит Ашихмин.

Врач также рассказывает, что в бане или сауне категорически запрещено принимать алкоголь, потому что он может вызвать дополнительное расширение сосудов, а из-за воздействия сильного тепла может случиться эпизод резкого снижения давления. То есть если человек, находясь в бане или сауне при высокой температуре, принял алкоголь, вследствие чего у него сильно расширились сосуды, а после этого он попадает в холодную среду (бассейн), то сосуды могут не сузиться, поскольку из-за выпитого сильно нарушена их саморегуляция, что грозит огромными проблемами сердечно-сосудистой системы.

«То есть смерть в бассейне может быть связана как минимум с тремя факторами. Первый, это человек захлебнулся, потому что притупились навыки либо просто не умел плавать. Второй, резкое снижение давления, вследствие чего происходит потеря сознания. Третий, если вода очень холодная, то вполне вероятна остановка сердца, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью», – подытожил Ашихмин.