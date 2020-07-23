 

СК прояснил вопрос с гражданством сенатора Мизулиной

23.07.2020, 12:16, Новости дня

Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в телеграм-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной, сообщили в пресс-службе сенатора.

«В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что СК начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у Мизулиной.

Напомним, в апреле в Следственный комитет поступили из Генпрокуратуры материалы по обращению Мизулиной по фейкам о наличии у нее иностранного гражданства.





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