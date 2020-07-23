Строительный кран упал в центре Москвы

23.07.2020, 12:08, Новости дня

На стройке в центре Москвы упал кран, крановщик получил травмы, сообщил источник в экстренных службах.

«На стройке в районе дома 32 по Комсомольскому проспекту произошло падение крана, пострадал крановщик», – сказал собеседник ТАСС.

По этому адресу выехали подразделения спасателей, сообщили в московском ГУ МЧС.

В декабре 2019 года на Урале платформа гусеничного крана весом в 16 тонн выпала на ходу из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, трое пострадали.