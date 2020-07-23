 

Строительный кран упал в центре Москвы

23.07.2020, 12:08, Новости дня

На стройке в центре Москвы упал кран, крановщик получил травмы, сообщил источник в экстренных службах.

«На стройке в районе дома 32 по Комсомольскому проспекту произошло падение крана, пострадал крановщик», – сказал собеседник ТАСС.

По этому адресу выехали подразделения спасателей, сообщили в московском ГУ МЧС.

В декабре 2019 года на Урале платформа гусеничного крана весом в 16 тонн выпала на ходу из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, трое пострадали.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / В ДНР задумались о серьезных послевоенных проектах

09.06 / Журналист о громком ДТП с участием Ефремова: побеждают те, у кого есть удостоверение или влияние

24.06 / Пушков ответил на цинизм западных СМИ по поводу парада Победы

14.05 / Результаты голосования за “антиколомойский” закон требует отменить и нардеп от “Слуги народа”

18.05 / Forbes назвал самые недооцененные города России

09.07 / Россия отвергла дискуссии по теме права вето в СБ ООН

16.06 / “Никакой “зрады”, просто жизнь”. Еще один нардеп заявила о сложении мандата

06.06 / Путин выразил надежду на скорое возобновление работы театров

31.05 / В Киеве коронавирус выявили у 81 жителя города

11.05 / МИД призвал США вернуться к совместной работе по освоению космоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска