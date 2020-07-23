Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа

23.07.2020, 11:55, Новости дня

В ходе тестовых испытаний обнаружен обновленный роскошный седан Mercedes-Benz S-Class, лишившийся большинства камуфляжа.

Вместе с тем автомобиль обладает более улучшенной экономичностью и аэродинамическими параметрами. Вместе с тем бамперы все еще сохранили защитную пленку, однако экспертам это не помешало дать высокую оценку обновленному Mercedes-Benz S-Class. Головная оптика имеет более острые формы, а задние фонари до сих пор остаются вытянутыми. В салоне существенно модернизировали интерьер, исполнив совершенно новый дизайн.

Специалисты прогнозируют, что официальная премьера новой модели состоится осенью нынешнего года. Кроме того, поклонникам марки покажут несколько тизеров новых моделей от Mercedes-Benz.