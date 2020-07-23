Смартфон Realme V5 сможет работать в сетях 5G

23.07.2020, 10:45, Новости дня

Новый смартфон Realme V5 окажется первым в новой линейке Realme V.

Представители китайской марки уже озвучили некоторые подробности о данном аппарате, который уже продемонстрировали на официальных снимках. Тыльная сторона Realme V5 имеет классический дизайн. Основная камера включает четыре модуля с главным датчиком 48 мегапикселей. Кроме того, девайс предложен под кодовым обозначением RMX2121 и уже доступен в базе данных TENAA.

Также известно, что модель получила одновременно две батареи, поддерживающие быструю зарядку на 65 Вт. Остальные технические параметры устройства будут озвучены несколько позже. Эксперты пока не берутся прогнозировать о стоимости данного гаджета.