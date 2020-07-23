 

Берлин ответил Вашингтону на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

23.07.2020, 10:28, Новости дня

Ужесточение американских санкций против «Северного потока – 2» нарушает международное право, сообщил бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт, которого могут затронуть ограничительные меры.

«Мы еще не получили официальную ноту, но нужно принимать это всерьез, так как это продолжение уже имеющихся санкций <…> Европа –суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», – передает RT Deutsch  слова Крахта.

Бургомистр добавил, что проекты наподобие «Северного потока – 2» играют важную роль в развитии маленького портового города: создаются новые рабочие места, появляется возможность рекламировать свой диапазон производительности на международном уровне.

«Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург – Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией <…> На мой взгляд, очень важно даже в эти трудные времена разговаривать друг с другом, а не угрожать», – добавил он.

Минувшей ночью палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». 

Напомним, Палата представителей одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против магистральных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Глава USAGM высказался в защиту своих кадровых решений

12.05 / На главу управления ветеринарии Якутска завели дело после убийства 200 животных

26.06 / Тренер “Ливерпуля” Клопп: фанаты и ветераны ждали чемпионства 30 лет

23.06 / Денис Майданов: Поправки в Конституцию направлены против фальсификаторов истории

13.05 / Новый Citroen C4 удивит новым дизайном

27.06 / Если бы власти Украины не отменили карантин, заболеваемость коронавирусом упала бы до нуля к середине июня – социолог

11.06 / Американский авианосец вернулся в порт после поломки авиакатапульты

23.06 / Лановой вместе с супругой посетит парад Победы в Москве

10.05 / CNN – Обама назвал ответ Трампа на коронавирус «абсолютно хаотичной катастрофой»

07.07 / ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска