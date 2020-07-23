 

Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

23.07.2020, 10:16, Новости дня

Актер Иван Охлобыстин заявил, что восхищается актрисой Кристиной Асмус, и подчеркнул, что у нее есть «весь спектр достоинств».

Охлобыстин заявил, что съемки в откровенных сценах в фильме «Текст» никак не изменили отношение артиста к ней. Артист добавил, что будет ее оправдывать, так как относится к ней как «родственник», передает издание «7 дней».

При этом актер признался, что «на всякий случай» не стал смотреть «Текст».

«Я знаю, что ее душа – это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая (…) И в разводе (с юмористом Гариком Харламовым) ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая», – добавил Охлобыстин.

Также он отметил, что Асмус все сделала в профессии сама, и никто ей не помогал: она очень трудолюбива и прекрасная актриса.

Напомним, Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале «Интерны».

Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями.

Асмус подтвердила, что разводится с мужем. Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий ее интересы, рассказал о разводе актрисы.

Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» пары якобы был розыгрышем и частью шоу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / В день парада Победы свободного доступа на Красную площадь не будет

10.06 / Конфликт в Ливии: попытки переговоров проваливаются раз за разом

22.06 / Во Владивостоке ликвидируют последствия ночного удара стихии

10.06 / ФРС сохранила ставку

02.06 / Британский журналист рассказал о неожиданном побочном эффекте после вакцины от COVID

09.07 / На Донбассе погиб один украинский военный, ранены еще трое

03.06 / Токаев запретил использовать в Казахстане формулировку “русская диаспора”

13.07 / Ляшко: Все доплаты медикам за март, апрель и май по всей Украине уже выплачены

13.06 / Новая Третьяковка: Зельфира Трегулова рассказала, как изменится галерея

29.06 / Грузия изменила систему выборов в парламент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска