Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

23.07.2020, 10:16, Новости дня

Актер Иван Охлобыстин заявил, что восхищается актрисой Кристиной Асмус, и подчеркнул, что у нее есть «весь спектр достоинств».

Охлобыстин заявил, что съемки в откровенных сценах в фильме «Текст» никак не изменили отношение артиста к ней. Артист добавил, что будет ее оправдывать, так как относится к ней как «родственник», передает издание «7 дней».

При этом актер признался, что «на всякий случай» не стал смотреть «Текст».

«Я знаю, что ее душа – это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая (…) И в разводе (с юмористом Гариком Харламовым) ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая», – добавил Охлобыстин.

Также он отметил, что Асмус все сделала в профессии сама, и никто ей не помогал: она очень трудолюбива и прекрасная актриса.

Напомним, Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале «Интерны».

Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями.

Асмус подтвердила, что разводится с мужем. Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий ее интересы, рассказал о разводе актрисы.

Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» пары якобы был розыгрышем и частью шоу.