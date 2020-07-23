Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
23.07.2020, 10:16, Новости дня
Актер Иван Охлобыстин заявил, что восхищается актрисой Кристиной Асмус, и подчеркнул, что у нее есть «весь спектр достоинств».
Охлобыстин заявил, что съемки в откровенных сценах в фильме «Текст» никак не изменили отношение артиста к ней. Артист добавил, что будет ее оправдывать, так как относится к ней как «родственник», передает издание «7 дней».
При этом актер признался, что «на всякий случай» не стал смотреть «Текст».
«Я знаю, что ее душа – это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая (…) И в разводе (с юмористом Гариком Харламовым) ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая», – добавил Охлобыстин.
Также он отметил, что Асмус все сделала в профессии сама, и никто ей не помогал: она очень трудолюбива и прекрасная актриса.
Напомним, Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале «Интерны».
Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями.
Асмус подтвердила, что разводится с мужем. Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий ее интересы, рассказал о разводе актрисы.
Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» пары якобы был розыгрышем и частью шоу.
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