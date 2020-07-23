Товарищи утопили мужчину в бассейне на Ямале

23.07.2020, 9:30, Новости дня

Двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн в попытке отрезвить его, однако он утонул, сообщили в региональном СК.

Согласно данным следствия, трое мужчин в дневное время распивали алкоголь, находясь в сауне в городе Губкинский.

«Посчитав, что их 54-летний приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, приятели бросили его в бассейн, в результате чего мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, утонул», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Понимая, что он перестал подавать признаки жизни, подозреваемые достали его из воды и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.