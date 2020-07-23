 

Шмыгаль совершит первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Украины

23.07.2020, 9:18, Новости дня

23 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с однодневным рабочим визитом посетит Брюссель. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Это первый зарубежный визит Шмыгаля после назначения премьер-министром.

По информации агентства, премьер-министр проведет встречи с вице-президентами Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и Валдисом Домбровскисом.

Украину также будут представлять министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Денис Шмыгаль назначен премьер-министром Украины 4 марта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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