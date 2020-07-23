 

В брошенных медицинских масках увидели угрозу для экологии

23.07.2020, 9:16, Новости дня

Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19, предупреждает японское агентство Киодо, приводя в своем обзоре данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света.

Ссылаясь на свидетельства дайверов, агентство передает, что вдоль побережья Японии стали попадаться в воде брошенные маски.

В Турции и европейских странах также увеличилось количество медицинских отходов в окружающей среде, информирует агентство. Киодо приводит и данные экологов из Франции, которые опасаются, что скоро масок в море будет больше, чем медуз, передает РИА «Новости».

Рост использования масок, латексных перчаток и прочих средств защиты от коронавируса могут привести к дальнейшему загрязнению мирового океана, пишет агентство. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.

Киодо ссылается и на базирующуюся в Гонконге организацию OceansAsia, которая передала ранее в этом месяце, что маски валяются не только вдоль морских берегов, но и попадаются в рыбацкие сети вместе с другим мусором.

«Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли», – предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.





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