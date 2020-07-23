 

МИД прокомментировал желание Вашингтона выкупить ЗРК С-400 у Турции

23.07.2020, 9:08, Новости дня

Москва расценивает желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400 у Анкары как очередное проявление линии США на достижение своих целей путем давления, сообщил директор Четвертого Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

«Расцениваем это как очередное проявление линии США на достижение своих узкокорыстных целей путем давления, открытого шантажа и даже откровенных угроз вместо честного диалога за столом переговоров. Причем, как мы видим на данном примере и во многих других эпизодах, Вашингтон патологически не приемлет проведение кем-либо подлинно независимой, сообразно собственным интересам, внешней политики – будь то РФ или даже ближайшие союзники по НАТО», – передает РИА «Новости» слова Пилипсона, прокомментировавшего желание Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400.

Ранее СМИ также сообщали, что Соединенные Штаты якобы могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400. Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что попытка США выкупить российские С-400 «упирается в региональные амбиции» Турции.

В ФСВТС заявили, что перепродажа российских С-400, проданных Турции, невозможна без соответствующего разрешения Москвы.





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