Названы сроки создания арктической версии вертолета Ми-26Т2В

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23.07.2020, 8:16, Новости дня

Модернизированный вертолет Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего будет создаваться его арктический вариант, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Богинский.

«Наша первая задача сегодня завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», – передает РИА «Новости» слова Богинского.

По его словам, сейчас идут летные совместные испытания, но вопрос арктической машины обсуждается. «Как только завершим работу по Ми-26Т2В, более плотно перейдем к этой истории. Также мы показывали эту идею коллегам из МЧС. Наша задача попытаться унифицировать облики для военных и МЧС», – добавил глава вертолетного холдинга.

Напомним, в декабре Богинский рассказал, что холдинг «Вертолеты России» и Минобороны начали госиспытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В.





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