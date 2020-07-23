В МЧС назвали признаки тонущего человека

23.07.2020, 8:16, Новости дня

Специалисты МЧС рассказали, как понять, что человек тонет, отметив, что для его спасения есть всего пара минут.

В ведомстве подчеркнули, что порой трудно понять, что человек тонет, потому что он не издает никаких звуков и не размахивает руками.

«Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему – у вас есть всего пара минут на спасение», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС

Человек, который тонет, обычно держится в воде вертикально с вытянутыми руками и инстинктивно пытается удержаться наплаву, не двигая ногами. Также в ведомстве отметили, что тонущий то будет погружаться в воду, то выныривать, при этом голова его откидывается назад, рот открыт, он начинает дышать часто в попытке захватить воздух. Человек будет пытаться перевернуться на спину, плыть и барахтаться в воде, но безуспешно.

В ведомстве напомнили: для того чтобы уберечь себя и близких, нужно купаться только в организованных для этого местах, кроме того, нельзя купаться в нетрезвом состоянии.

Спасатели призывают уделять особое внимание детям и не оставлять их без внимания ни на секунду, ведь по статистике этого бывает достаточно, чтобы малыш оступился, нахлебался воды и утонул.

Напомним, ранее в июле двое мужчин и 14-летний подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте школьницу.