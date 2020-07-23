В немецком обществе усиливаются антикитайские настроения

23.07.2020, 8:06, Новости дня

Более 46% немецких граждан выступают за дистанцирование Германии от Китая, пишет Der Spiegel, ссылаясь на данные соцопроса института Civey. При этом сближение с Пекином поддерживает лишь 18% респондентов: как отмечает издание, рост антикитайских настроений связан с политикой Поднебесной в отношении Гонконга.



Reuters

Немецкое правительство и, в первую очередь, федеральный канцлер Ангела Меркель, воздерживаются от акцентированной критики действий Китая в отношении Гонконга, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, причина такого поведения заключается, в том числе, и в экономических интересах.

Между тем, данные соцопросов показывают, что многие немцы требуют болеё чёткой позиции Берлина по отношению к наступлению Пекина на гонконгскую автономию. Согласно опросу, проведённому институтом исследования общественного мнения Civey, более 46% граждан ФРГ настаивают на большем дистанцировании от Китая.

Около 30% респондентов высказались за сохранение нынешнего курса в отношении КНР, и лишь 18% поддержали сближение с Пекином, пишет Der Spiegel. Как напоминает издание, в конце июня Китай принял так называемый «закон о безопасности», который стал самым мощным ударом по автономии Гоконга с тех пор, как эта бывшая колония Великобритании была передана КНР в 1997 году.

Der Spiegel отмечает, что за время непрекращающихся уже почти год волнений в Гонконге, отношение немцев к Китаю сильно изменилось. Ещё в конце 2018 года большинство граждан ФРГ выступало за сближение с КНР и лишь небольшое меньшинство поддерживало дистанцирование, однако настроения в немецком обществе начали резко меняться вместе с ростом китайского влияния в Гонконге.

Несмотря на это, немецкое правительство пока игнорирует перемену настроений, отмечает издание. Ангела Меркель воздерживается от резкой критики, ограничиваясь заявлениями о том, что Германия и Китай имеют разные представления о таких принципах, как защита прав человека и верховенство права. Свою позицию Берлин объясняет тем, что критика никак не повлияет на поведение Китая и при этом рискуют расколоть ЕС.