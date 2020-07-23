 

Китайская ракета «Чанчжэн-5» с зондом для изучения Марса стартовала с космодрома

23.07.2020, 7:48, Новости дня

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первым зондом Китая для изучения Марса «Тяньвэнь-1» стартовала с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).

Для запуска марсианской миссии используется модификация CZ-5 Y4 со стартовой массой около 870 тонн, передает ТАСС. Общий вес «Тяньвэнь-1» достигает 5 тонн, из которых 1,3 тонны – вес спускаемого модуля, в то время как вес орбитальной станции составит 3,7 тонны.

Напомним, в мае китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщилллаа, что Китай намерен осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года.





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