 

Euronews – поезд на водородном топливе поможет ЕС взять курс на «зелёную» экономику

23.07.2020, 4:40, Новости дня

Французская компания Alstom создала поезд на водородном топливе, который может развивать скорость до 110 километров в час и перевозить до 300 пассажиров одновременно. Эта разработка позволит заменить в Европе устаревшие дизельные поезда. В Еврокомиссии уверены, что водородное топливо поможет снизить зависимость от ископаемых источников энергии, сократить выбросы в атмосферу и создать тысячи новых рабочих мест, передаёт Euronews.

Водородная энергетика лежит в основе планов ЕС по переходу к «зелёной» экономике. Еврокомиссия планирует к 2024 году в шесть раз увеличить производство возобновляемого водорода, чтобы снизить его стоимость.

Этот поезд на водородном топливе — последняя разработка французской компанией Alstom. Он развивает скорость до 110 километров в час. На его борту могут разместиться до 300 пассажиров.

Но самое важное — источник энергии находится на крыше поезда. В Европе необходимо заменить пять тысяч дизельных поездов. Германия уже заказала более 40 моделей на водородном топливе и планирует вложить девять миллиардов евро в развитие водородной энергетики.

В Еврокомиссии уверены, что водородное топливо поможет снизить зависимость от ископаемых источников энергии, добиться поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, а также позволит создать тысячи рабочих мест.

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.
 





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