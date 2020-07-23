Трамп назвал предполагаемого «победителя» в создании вакцины от коронавируса

23.07.2020, 4:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американская фармацевтическая компания Pfizer может оказаться «победителем» в деле создания вакцины от коронавируса.

«Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель, и мы также думаем, что другие компании идут следом, и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами. Они идут сильно впереди графика», – приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, в апреле ВОЗ опубликовала список перспективных вакцин от коронавируса, среди которых оказалась разработка американской фармацевтической компании Pfizer.

Между тем, во вторник Минобороны сообщило о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Днем ранее Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.



