 

“Штурм будет или я домой пошел?” Фотожабы на задержание луцкого террориста

23.07.2020, 4:07, Новости дня

Новий ракурс )))

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 21. juuli 2020

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Голова СБУ у нас, походу, весільний генерал …

Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 21. juuli 2020

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Все … фате ржати )))))

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Ауууууу!

Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 21. juuli 2020

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Протокол МОЗ ніхто не відміняв 🙂

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Невдячні!

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Насправді, уважно читають сценарій

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Луцьк

Теж хороша версія

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Не дуже якісне кіно вийшло

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

Луцький "терорист" очікує на затримання

Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020

***

Posted by Олександр Бабак on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Алексей Голобуцкий

Posted by Олексій Петрович Голобуцький on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 22. juuli 2020

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Источник: Хорошун Валерий / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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