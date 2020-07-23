“Штурм будет или я домой пошел?” Фотожабы на задержание луцкого террориста
23.07.2020, 4:07, Новости дня
Новий ракурс )))
Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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…
Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 21. juuli 2020
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Голова СБУ у нас, походу, весільний генерал …
Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 21. juuli 2020
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Все … фате ржати )))))
Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Ауууууу!
Posted by GONI Мемаси on Teisipäev, 21. juuli 2020
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Протокол МОЗ ніхто не відміняв 🙂
Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Невдячні!
Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Насправді, уважно читають сценарій
Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Теж хороша версія
Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Не дуже якісне кіно вийшло
Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Луцький "терорист" очікує на затримання
Posted by Баба і кіт on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Posted by Олександр Бабак on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Алексей Голобуцкий
Posted by Олексій Петрович Голобуцький on Kolmapäev, 22. juuli 2020
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Источник: Хорошун Валерий / Facebook
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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