Родственники чеченского блогера Умарова, убитого в Австрии, взяли преступление на себя

23.07.2020, 4:07, Новости дня

Родственники блогера Мамихана Умарова из села Мескер-Юрт в Чечне взяли на себя вину за его убийство. Информация об этом и видео с признанием опубликовано в Facebook на странице Тумсой Обарг 22 июля.

“Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить”, – сказано в посте.

Анзори Ц1инах нах бу бист хуьлш.В Чечне родные политэмигранта Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство. Виновными в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.Родные убитого в Вене критика главы Чечни Рамзана Кадырова записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Само видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах.«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить», – утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова. Posted by Тумсой Обарг on Kolmapäev, 22. juuli 2020

По информации “Кавказ.Реалии”, Умарова похоронили 21 июля в Вене на мусульманском кладбище. Похороны проходили в условиях повышенной безопасности. На похоронах присутствовали около 100 человек, родные блогера и представители чеченской диаспоры.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, сообщил проект “Кавказ.Реалии” со ссылкой на источник в одной из европейских чеченских диаспор.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.

Министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил, что австрийские правоохранители постараются выяснить имена заказчиков убийства, и отметил, что слишком часто “иностранные конфликты стали переносить” в Австрию.

Следствие рассматривает две основные версии убийства Умарова – заказное убийство и бытовой конфликт, об этом рассказал главный инспектор полиции Австрии Йоханн Баумшлагер.