 

Разгон Майдана. Расследование против двух экс-беркутовцев завершено, одному сообщили о подозрении

23.07.2020, 1:55, Новости дня

Cледователи Государственного бюро расследований Украины 21 июля завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения “Беркут”, подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Бывшим правоохранителям инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, а также служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года сотрудники “Беркута” превысили служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Незалежности. Во время задержания они применили к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения.

По информации Офиса генпрокурора, ГБР 22 июля сообщило о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения “Беркут”, подчиненного Главному управлению МВД Украины в Киеве, в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов, совершенном группой лиц, и служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По версии следствия, 30 ноября 2013 года экс-милиционер препятствовал проведению собрания на Майдане Незалежности и для создания искусственных доказательств якобы совершения пострадавшим административных правонарушений составил заведомо неправдивые документы. Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

В ночь на 30 ноября 2013 года “Беркут” жестоко разогнал митинг молодежи в поддержку курса евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве. 1 декабря 2013 года на акцию протеста в центре Киеве вышли, по различным данным, от 500 тыс. до 1,6 млн человек. После этого в Украине начались массовые протесты, приведшие в феврале 2014 года к смене власти.

Пока нет ни одного приговора тем, кому предъявлено обвинение по делу о разгоне акции студентов на Майдане в ноябре 2013 года. Среди обвиняемых – бывший глава КГГА Александр Попов, четыре командира “Беркута” и руководители столичного главка милиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами

01.06 / Месяц афроамериканской музыки. Майлз Дэвис

15.06 / Сторонники Болсонару обстреляли пиротехникой конституционный суд Бразилии

30.06 / На новые санкции Брюсселя Мадуро ответил выдворением посла ЕС

03.07 / “Причина сохранения санкций”. Посольство США в Украине прокомментировало использование Россией Крымского моста

17.06 / Туннель, ведущий к Путину

15.06 / В новом департаменте Нацполиции работают три человека из подразделения “Альфа”

09.07 / Байден намерен отменить решение Трампа о выходе США из ВОЗ

26.06 / Геращенко заявил, что вырубка леса и наводнение – “два отдельных вопроса”

19.07 / Эсминец ВМС США направился в Черное море для участия в учениях с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска