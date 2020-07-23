 

В предвыборной рекламе Трампа использовали фото из Украины как иллюстрацию хаоса

23.07.2020, 1:55, Новости дня

Пользователи соцсетей раскритиковали предвыборную рекламу президента США Дональда Трампа, который вновь баллотируется на эту должность, из-за использования фотографий из Украины. Об этом написали журналисты The Hill.

Рекламный пост построен на противопоставлении порядка и хаоса. На фото с одной стороны – сам Трамп, олицетворяющий порядок, с другой – человек, нападающий на полицейского. Внизу подпись: “Общественная безопасность против хаоса и насилия”. Для иллюстрации хаоса авторы использовали фото времен Революции достоинства в Украине.

LOL

a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters…

…only it’s a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich’s thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s

— Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

В посте соучредителя компании AccountableTech и бывшего советника экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Джесси Лериха говорится, что в рекламе Трампа используется фотография, сделанная в Киеве в 2014 году, когда “бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания”.

Реклама была запущена 21 июля в Facebook, в частности, в группе “Евангелисты за Трампа”. В библиотеке рекламных объявлений указано, что она оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Фотография с Майдана Незалежности в Киеве имеется в открытом доступе в Wikimedia Commons с лицензией Creative Commons 3.0. То есть ее может использовать кто угодно с указанием автора Мстислава Чернова.

Сейчас рекламного поста на странице “Евангелисты за Трампа” в Facebook уже нет.

В ответ на запрос BBC в компании Facebook ответили, что не будут предпринимать никаких действий против поста и больше никаких комментариев не дали.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Основные конкуренты на пост – традиционно кандидаты от крупнейших политических партий Америки: Демократической – Джо Байден и Республиканской – Дональд Трамп.

Предвыборная кампания нынешнего года проходит на фоне протестов против расизма, возникших после убийства полицейским в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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