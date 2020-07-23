Zeit – демографический взрыв отменяется — население Земли сократится, и это изменит миропорядок

23.07.2020, 1:20, Новости дня

Если раньше ООН прогнозировала демографический взрыв и возможное перенаселение планеты, то теперь ситуация изменилась. По данным последнего исследования, население земного шара с 2064 года будет только сокращаться. Однако и такие преобразования непременно приведут к смене существующего миропорядка и к новым раскладам в геополитике и мировой экономике, уверен журналист немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер.



Reuters

Демографический взрыв на планете отменяется: по новым прогнозам, мировое население будет сокращаться, пишет немецкая газета Die Zeit. Тем не менее, такие изменения тоже приведут к изменению сценария мирового порядка, считает автор статьи Тео Зоммер.

После печальных вестей, которые доносились в связи с этой темой в последнее время, теперь появились хорошие новости: рост мирового населения замедлился и происходит не так быстро, как предполагалось ранее. С 2064 года число жителей земного шара начнёт даже сокращаться — об этом свидетельствует новое исследование, показавшее необоснованность страхов перед масштабным перенаселением планеты к концу XXI столетия.

Ещё в 2019 году специалисты ООН в своих прогнозах по численности населения придерживались мнения, что, несмотря на снижение рождаемости, людей на планете будет становиться всё больше. «Мировое население вырастет с 7,7 миллиардов человек сегодня, предположительно, до 9,7 миллиардов человек к 2050 году и до 10,9 миллиардов человек к 2100 год», — таким был прогноз ООН.

Именно такой считалась усреднённая тенденция, опиравшаяся на предположение, что показатели рождаемости будут составлять 2,2 ребёнка на каждую женщину в мире. Если бы этот показатель сохранился на более высоком уровне, приходилось бы рассчитывать на 12,7 миллиардов человек к концу века, отмечает издание.

Демографический взрыв с 1,6 миллиардов человек в 1900 году до в 4 раза большего числа за одно столетие лишил покоя ещё Гельмута Шмидта, вспоминает немецкий журналист. Канцлера Германии крайне беспокоил ускоряющийся рост населения. Уровень в 2 миллиардов человек был достигнут в 1927 году, третий миллиард последовал к 1960 году, четвёртый — к 1974 году, пятый — к 1985 году, шестой — к 1999 году, седьмой — к 2011 году. Временные промежутки от миллиарда к миллиарду всё сокращались, последний из них составил всего 12 лет. Что будет, когда население земного шара составит 13 миллиардов человек? «Тут не может быть ничего хорошего, — полагал бывший канцлер. — Земля ведь не становится больше».

Однако теперь команда международных исследований Университета Вашингтона в Сиэтле опубликовала результаты масштабного исследования, которые могут успокоить тех, кто разделяет беспокойство Гельмута Шмидта. Учёные под руководством Кристофера Мюррея пришли к выводу, что рост мирового населения будет продолжаться только до 2064 года, примерно до 9,73 миллиардов человек. После этого показатели рождаемости начнут снижаться, и к концу столетия численность населения планеты составит порядка 8,79 миллиардов человек, то есть, на 2,1 миллиардов меньше, чем предполагала в своих прогнозах ООН.

По версии автора статьи, подобные изменения должны заставить многих задуматься о геополитических, геоэкономических и климатических аспектах, связанных с прогнозируемым развитием, — потому что они изменят мир.

Во-первых, 23 страны к 2100 году лишатся половины населения — в том числе, Япония, Таиланд, Испания, Украина. Население ещё 34 стран сократится на 25-50%. Это касается также и Китая, численность населения которого снизится на 48% и составит 732 миллионов человек. Для Германии пик ознаменуется отметкой в 85 миллионов жителей в 2035 году при нынешних 83 млн, после чего численность населения страны также пойдёт на спад и снизится до 66,4 миллионов человек, прогнозируют учёные.

При этом в большинстве стран произойдут существенные перемены в возрастной структуре населения. Сейчас каждый десятый житель земного шара старше 65 лет, в 2050 году это будет уже каждый шестой. К 2100 году число пожилых людей на планете составит 2,37 миллиардов человек, причём людей моложе 20 лет в мире будет значительно меньше. Почти 879 миллионов человек будут старше 80 лет.

В 1950 году на одного 80-летнего приходилось 25 новорожденных детей, в 2017 году — только семь. К 2100 году, по мнению исследователей в Сиэтле, на каждого 80-летнего жителя планеты будет приходиться лишь по одному новорожденному. А это неминуемо приведёт к дефициту рабочей силы, уверен корреспондент издания.

Большое значение для мировой политики, по версии Die Zeit, имеет рост численности населения в Африке. Сейчас там проживают 1,3 миллиардов человек, в 2050 году ожидается 2,5 миллиардов человек, а к 2100 году — 4,3 млрд. К югу от Сахары тогда будут проживать 3 миллиардов человек — и это почти втрое больше, чем сейчас.

Среди десяти наиболее густонаселённых государств мира сейчас присутствует только одно африканское с темнокожим населением — Нигерия. Однако к 2100 году в их число войдут также Конго, Эфиопия и Танзания. За счёт роста населения значительно повысится миграционное давление, и Европе придётся соответствующим образом менять свою политику в отношении Африки, полагает автор статьи.

В конце концов, демографический спад смешает весь мировой порядок, считает Тео Зоммер. В число стран с самой высокой численностью населения сегодня входят Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш, РФ и Япония. В 2100 году эта десятка будет выглядеть иначе. В неё войдут Индия, Нигерия, Китай, США, Пакистан, Конго, Индонезия, Эфиопия, Египет и Танзания. В Бразилии к 2100 году останется лишь 164 миллионов жителей, в РФ — 106 млн, в Японии — 53 млн. Несмотря на это, Япония останется четвёртой экономикой в мире. Пятое место займёт Германия.

Между тем, в сокращении мирового населения есть свои преимущества, отмечает немецкая газета. Это пойдёт на пользу климату и окружающей среде, а также гарантирует достаточное количество продовольствия для всех, в мире станет больше людей, которые никогда не слышали о голоде. В то же время, придётся тратить огромные суммы на образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и поддержание трудовой деятельности. Не в последнюю очередь следует обратить внимание на риски в политике безопасности, которые могут принести с собой демографические преобразования.

Многополярный мир к концу XXI века будет выглядеть совсем не так, как сегодня, и аналитическим центрам пора вплотную заняться исследованиями в этой сфере, заключает немецкая газета Die Zeit.