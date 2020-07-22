Эксперты рассказали, чем грозит отказ от чистки зубов

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22.07.2020, 22:05, Новости дня

Результаты двадцатилетнего исследования демонстрируют то, что не слишком частая чистка зубов может грозить раком желудка и полости рта.

По словам ученых, вероятность развития злокачественных новообразований полости рта или желудка уменьшает регулярная чистка зубов. Во время нового исследования ученые в течение более 20 лет отслеживали состояние здоровья тысяч людей. Обнаружилось, что наличие болезни десен увеличивает возможность развития опухолей желудочно-кишечной системы на 52%. Риск был выше, если люди недавно лишились зубов.

По словам экспертов, основной причиной заболеваний десен является плохая гигиена полости рта. Во время исследования было выявлено, что риск опухолей пищевода и желудка на 43% и 52% увеличивают болезни десен.





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