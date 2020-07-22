В природе были обнаружены улучшенные водоотталкивающие поверхности

22.07.2020, 22:05, Новости дня

Во время исследования поверхностей насекомых ученым удалось детализировать неопознанную наноструктуру, которая в будущем может быть использована в процессе создания более прочных и упругих водоотталкивающих покрытий.

По словам специалистов, новый метод может быть применен к средствам индивидуальной защиты для лучшего противостояния вирусным частицам благодаря наличию улучшенной способности отталкивания капель. Во время исследования комариного глаза, крыльев цикады ученые обнаружили, что волоски на этих поверхностях более плотно упакованы. В технике такая особенность называется «структурой с высокой плотностью фракций».

Такое отклонение от структуры растений при дальнейшем исследовании, по словам экспертов, может вызвать дополнительные водоотталкивающие преимущества.