 

Китайским дипломатам в Вашингтоне пригрозили убийством

22.07.2020, 21:53, Новости дня

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин сообщила о поступивших угрозах взрыва и убийства в адрес посольства КНР в Вашингтоне.

«Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, что является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США», – цитирует Хуа Чуньин ТАСС.

Ранее в среду США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Днем ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».

В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о подготовке Китая к «финансовому разводу» с Америкой.





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