 

США потребовали от Китая закрыть консульство в Хьюстоне из-за причастности дипломатов к шпионажу

22.07.2020, 21:40, Новости дня

США потребовали от Китая до 24 июля закрыть консульство в Хьюстоне (штат Техас), обвинив сотрудников этого дипучреждения в причастности к шпионажу. Об этом пишет The New York Times.

В частности, американские власти обвиняют китайских дипломатов в причастности к экономическому шпионажу, “акциям влияния”, подрывной деятельности и попыткам похитить научные данные (в том числе – о разработках вакцины от коронавирусной инфекции). При этом, отмечает газеты, деталей или доказательств этих обвинений американские чиновники не приводят.

В Китае требование Вашингтона считают незаконным. В министерстве иностранных дел Китая пообещали предпринять ответные меры, не уточняя, какие именно. Издание полагает, что Пекин может потребовать закрыть американское консульство в Ухане.

Как пишет Reuters, 21 июля, вскоре после того как США уведомили Китай о своем требовании, над консульством заметили дым. Источник агентства утверждает, что китайские дипломаты жгли во дворе компрометирующие документы. В МИД Китая заявили, что консульство работает в штатном режиме и отказались комментировать эту информацию.

Отношения между США и Китаем в последние месяцы серьезно ухудшились на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, первые случаи которой были подтверждены в китайском Ухане в конце 2019 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также другие американские чиновники неоднократно обвиняли официальный Пекин в сокрытии масштабов вспышки на ранних этапах, что, по их мнению, стало главной причиной пандемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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